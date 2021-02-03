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Haberler Beşiktaş Kartal moral arıyor

Kartal moral arıyor

Geçen maçta Trabzonspor’a yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Beşiktaş, deplasmanda saat 19.00’da Antalyaspor ile kapışacak

Kartal moral arıyor

3.2.2021

Son maçta evinde Trabzonspor'a yenilerek liderlik koltuğundan inen Beşiktaş, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve cezalı Dorukhan forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor. Everton'dan alınan Cenk Tosun'un ise kadoroya dahil edildiği belirtildi. İstanbul ekibinde Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftada oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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