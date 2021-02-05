Kartal sancılı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci yarıya sancılı başladı. Geçtiğimiz pazar günü kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek liderliği de kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Antalya deplasmanından da sadece 1 puan çıkarınca averajla 3. sıraya kadar düştü. Siyah beyazlılar İttifak Holding Konyaspor maçıyla yeniden çıkış yakalamak hedefine şimdiden odaklanmaya çalışıyor. Özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada kazanmanın önemi çok büyük. Kazandığı takdirde derbinin skoruna göre en az bir rakibiyle puan farkını azaltacak olan siyah beyazlılar, aynı zamanda çok büyük moral ve motivasyon kazanacak.

CENK TOSUN İKİNCİ YARIDA

Sergen Yalçın'ın, Konyaspor karşılaşmasında son maçlarda ikinci yarıda yorulduğu gözlenen Atiba'yı dinlendirmesi ve Adem Ljajic'i de yeniden yedek kulübesine çekerek Ghezzal'ı oynatması da bekleniyor. Karantina süresini bugün dolduracak olan Cenk Tosun'un da, Konyaspor maçının geniş kadrosunda olması ve maçın gidişatına göre şans bulması yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.