Kara Kartal’da değişim zamanı

Beşiktaş'ta Ljajic ve Larin'in kulübeye çekileceği bildirilirken Everton'dan transfer edilen Cenk Tosun 11 için hazırlanıyor

Süper Lig'de ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan ve iki maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Beşiktaş'ta değişim kapıda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor ile yarın oynanacak randevuda takımda değişikliğe gitmesi beklenirken Antalyaspor maçındaki puan kaybının faturasının Larin ve Ljajic'e kesildiği öğrenildi. Larin'in kaçırdığı fırsatlar ve vermediği pas eleştirilirken, Ljajic ise etkisizliğiyle göze battı.



LJAJİC YENİDEN KULÜBEYE

Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek. Yalçın'ın devre arasında yuvaya dönen Cenk Tosun'u 11'e hazırladığı öğrenilirken siyahbeyazlılar bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören ve Antalya'da oynamayan genç oyuncu Dorukhan, Konya karşısında da görev alamayacak. Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı. Kara Kartal bugün saat 16.00'da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.