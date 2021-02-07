Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
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