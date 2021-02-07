  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM

'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki rakipleriyle puanını eşitlemek istiyor.

Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM

07.02.2021, 19:05

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.