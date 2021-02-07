Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Beşiktaş - Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets