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’ın rakibi Konya

Son iki maçta galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi evinde saat 19.00’da rakibini konuk edecek

Beşiktaş’ın rakibi Konya

7.2.2021

Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş, bugün evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. İkinci yarının ilk galibiyetini almak isteyen siyah-beyazlılarda cezalı olan Dorukhan ve Mensah'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Anicic ve Alper Uludağ sakat. Rakibiyle toplamda 48. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçlarda 24 galibiyet alırken, 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 9 maçta da Konyaspor galibiyete uzandı.

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