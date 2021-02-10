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Beşiktaş’a yeşil ışık

Kartal’ın Ocak ayında istediği yaz transfer dönemi için olumlu sinyaller verdi

Beşiktaş’a yeşil ışık

10.2.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken Ocak ayında ismi gündeme gelen Thomas Henry ismi bir kez daha ortaya atıldı. Leuven'in golcüsü devre arasında yapılan teklifle ilgili olarak, La Capitale'e açıklamalarda bulunurken yaz transfer dönemi için de yeşil ışık yaktı. Henry, "Transfer Şu anda kafamda değil. Leuven'e odaklandım. Ancak bana yazın güzel bir proje ile teklif getirirlerse, bunu düşüneceğim. Söz veriyorum. Ancak henüz yaz transfer döneminden çok uzaktayız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Belçika'da Oud-Heverlee Leuven takımında oynayan Thomas Henry için teklif yaptığı ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edilmişti. Futbolcu için İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun da devrede olduğu da biliniyor.

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