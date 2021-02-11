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Haberler Beşiktaş Beşiktaş tur peşinde

tur peşinde

İstanbul temsilcisi çeyrek final maçında Konya’nın konuğu olacak. 20.45’teki maç A Spor’dan yayınlanacak.

Beşiktaş tur peşinde

11.2.2021

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kara Kartal, ligin son maçında evinde 1-0 yendiği rakibini yenerek tur atlamak istiyor. İstanbul ekibinde kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen siyahbeyazlı takım, sahasındaki maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy'deki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmamıştı. Beşiktaş, hükmen 3-0 mağlup sayılarak kupaya veda etmişti.

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