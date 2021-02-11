Beşiktaş tur peşinde

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kara Kartal, ligin son maçında evinde 1-0 yendiği rakibini yenerek tur atlamak istiyor. İstanbul ekibinde kırmızı kart cezalısı N'Sakala forma giyemeyecek. Beşiktaş, kupada son olarak 2017-2018 sezonunda yarı final oynamıştı. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen siyahbeyazlı takım, sahasındaki maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy'deki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmamıştı. Beşiktaş, hükmen 3-0 mağlup sayılarak kupaya veda etmişti.