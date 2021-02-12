Kartal uçuyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u penaltılarla 4-3 yenip, yarı finale yükseldi. 13. dakikada Oğuzhan'ın pası Skubic'e çarpıp ortada kaldı. Oğuzhan'ın plasesi ağlarla buluştu: 0-1. 18'de Guilherme'nin köşe atışında Abdülkerim'in kafa vuruşunda skora denge geldi: 1-1. 21'de Shengelia'nın serbest atışını kaleci Utku köşeden çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle kapandı. 47'de Beşiktaş'ın Cenk'le bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmadı. 50'de Oğuzhan'ın pasında Cenk, Rosier'i gördü. Rosier'in şutu auta çıktı. 56'da Rosier'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Georges-Kevin N'Koudou topu kale sahasına çevirdi Cenk'in kafayla dokunduğu topu kaleci Eray parmaklarının ucuyla çeldi. Normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı, penaltı atışlarına geçildi.

UTKU DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ta penaltı atışlarını Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Rosier gole çevirdi, Mensah'ın atışını kaleci Eray çıkardı. Konyaspor'da atışları Guilherme, Miya ağlara yolladı, Artem Kravets'in atışını kaleci Utku kurtardı, Skubic ve Abdülkerim dışarı attı Beşiktaş 4-3 kazanıp tur atladı. Kartal bu sonuçla yarı finale yükselerek Fenerbahçe'yi kupanın dışına iten Medipol Başakşehir ile eşleşti.



MONTERO SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Maçın 22. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan defans oyuncusu Francisco Montero yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerin yardımıyla sahayı terk eden Montero maça devam edemedi, yerini Welinton'a bıraktı.



CENK 1141 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği Cenk Tosun tam 1141 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Kartal'ın Everton'dan yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, siyah-beyazlı formayla son maçını 28 Aralık 2017'de kupada Osmanlıspor'a karşı oynamıştı.



İLHAN PALUT İLK MAÇINA ÇIKTI

İttifak Holding Konyaspor'da, Beşiktaş maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal'ın yerine dümene geçen İlhan Palut kupa mücadelesinde takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Palut, son maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Marko Jevtovic kadroya alınmazken, Farouk Miya ile Artem Kravets yedek başladı. Palut, Deni Milosevic, Musa Çağıran ile Sokol Cikalleshi'ye 11'de şans verdi.



SERGEN YALÇIN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonunda oynanan Konyaspor mücadelesinim kadrosuna göre 7 değişiklik yaparak kupa randevusunda takımını sahaya sürdü. Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu, Welinton, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'i yedek kulübesine çekerken, kaleci Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'i 11'de sahaya sürdü.