Kartal’da savunma çöktü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u deplasmanda penaltı atışları sonucunda yenerek bir üst tura çıkan Beşiktaş'ta sıkıntı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Montero'nun sakatlığı bütün planları bozarken, Gençlerbirliği maçı öncesi savunma tam anlamıyla çöktü. Sarı kart cezalısı olan Vida'nın yanı sıra kırmızı kart cezası bulunan N'Sakala, Başkent'te forma giyemeyecek. Ankara deplasmanında Welinton-Montero ikilisini sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Montero'nun sakatlanmasıyla bu bölgeye alternatif aramaya başladı. Sol bekte N'Sakala'nın sakat, genç yıldız adayı Rıdvan'ın da cezalı olması sebebiyle Necip Uysal'ı oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, genç savunmacı Serdar Saatçı'nın da Ümit Milli Takım kampına dahil olması nedeniyle Welinton'un yanında kimi oynatacağını düşünüyor.

SERGEN YALÇIN ÇOK ENDİŞELİ

Bu bölgede Welinton'la birlikte Atiba'yı oynatmanın hesaplarını yapan Sergen Yalçın'ın Dorukhan'ı da hazırladığı öğrenildi. Yalçın, "Eksik oyuncularımız biraz fazla. Ancak kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Bu arada Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında saat 19.00'da oynanacak olan müsabakanın saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16.00'ya alındı.