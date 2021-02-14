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Beşiktaş’a iki müjde

Beşiktaş’a iki müjde

14.2.2021

SÜPER Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a iki yıldızından müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz'ün takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü. Montero ve Rıdvan antrenmanda yer almayan isimler oldu. Dorukhan ve Gökhan'ın Ankara'da forma giyip giymeyeceğine ise teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Siyah-beyazlılar, bugün yapacağı idmanın ardından Ankara'ya geçerek maç için kampa gidecek.

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