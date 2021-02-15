Kara Kartal’ın rakibi Gençler

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ı endişelendiriyor. Cezalılar Fabrice N'Sakala ve Domagoj Vida ile İspanyol stoper Francisco Montero, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibe orta saha oyuncusu Oğuzhan'dan kötü haber geldi. Oğuzhan'ın alt baldır arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.