  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Kara Kartal’ın rakibi Gençler

Kara Kartal’ın rakibi Gençler

Beşiktaş’ın Ankara’daki sınavı saat 16.00’da başlayacak, maçı Y.Kemal Uğurlu yönetecek.

Kara Kartal’ın rakibi Gençler

15.2.2021

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 25'inci haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ı endişelendiriyor. Cezalılar Fabrice N'Sakala ve Domagoj Vida ile İspanyol stoper Francisco Montero, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibe orta saha oyuncusu Oğuzhan'dan kötü haber geldi. Oğuzhan'ın alt baldır arka adalesinde zorlanma olduğu bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’ın rakibi Gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.