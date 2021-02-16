Kartal yüksek uçtu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikide iki yaptı: 0-3. 4. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 12'de Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı. 20'de sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi. 22'de Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi. 31'de Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin golü önledi.



KİNCİ YARIDA COŞTULAR

48'de Ljajic'in pasında ortada topla buluşan Ghezzal rakibinden kurtulun ceza alanına girdi, köşeye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti. 55'te Ljajic sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi arka direkte Ghezzal kaleye vurdu, Polomat çizgiden kafayla topu çıkardı. 76'da hızlı gelişen Beşiktaş atağında uzun pasta sağ çaprazda topla buluşan Larin ceza alanına girer girmez vurdu, Nordfeldt bu pozisyonda gole izin vermedi. 89'da savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 90+4'te paslaşarak kullanılan korner sonrası Rosier'in ceza alanına çevirdiği topu Arda uzaklaştıramadı sol çaprazda topla buluşan Cenk karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3



CENK TOSUN GOLLERLE DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ'IN ara transferde Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, Süper Lig'e dubleyle döndü. Gençlerbirliği deplasmanında 62. dakikada Aboubakar'ın yerine dahil olan yıldız futbolcu, dakikalar 89'u gösterdiğinde golle buluştu. Dorukhan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk, topu filelerle buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Cenk uzatma dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Josef'in asistinde farkı 3'e çıkarırken Süper Lig'e de duble yaparak geri döndü. Süper Lig'de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşamış oldu.



SERGEN YALÇIN'DAN DEFANSA İNCE AYAR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı. Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi. Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu. Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı.