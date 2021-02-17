Zirve alev alev

Spor Toto Süper Lig'in zirvesi son yılların en büyük şampiyonluk yarışına sahne oluyor. 25. hafta geride kalırken, 4 büyük takım şampiyonluk ipini göğüslemek adına müthiş mücadele ortaya koyuyor. Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan ve son senelerin en çekişmeli sezonunda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51 puanla averajla ilk 3 sırayı paylaşırken, Trabzonspor 45 puanla devleri takip ediyor.

ASLAN İÇERDE HATA YAPMADI

Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, evinde Kasımpaşa karşısında son dakikalara berabere girmesine rağmen 89. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltı golüyle 2-1 kazandı ve 25. haftayı da averajla zirvede tamamladı. Üst üste 6. galibiyetini alan Aslan, Süper Lig'in en deneyimli ve en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamı Fatih Terim'le 23. kez zafere ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, en son 2018-2019 sezonunda kupayı kaldırdı.

KARA KARTAL YÜKSEK UÇTU

Trabzonspor yenilgisi ve ardından Antalyaspor beraberliğiyle ikinci devreye 5 puan kayıpla başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la tekrar uçuşa geçti. Konyaspor'u 1-0 yendikten sonra Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup eden Kara Kartal, Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sezona bir çok sıkıntıyla başlayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde 16. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Beşiktaş, en son 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

KANARYA MORAL BULDU

Derbide G.Saray'a yenilerek yarışta yara alan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup edip, zirve yarışında rakiplerinin ensesine yapıştı, moral depoladı. Son 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alan Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, 20. şampiyonluğuna göz dikti. En son 2013-2014 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Kanarya, 7 sezon sonra kupayı kaldırmayı arzuluyor.

TRABZONSPOR SIKI TAKİPTE

Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın golüyle 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve yarışta "Ben de varım" dedi. 9. haftada dümene geçen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şaha kalkan bordo-mavililer, son 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti, 39 puan toplayarak zirve içinn ümitlendi.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Süper Lig'de 26. haftada kritik maçlar var. Beşiktaş'ın bay takım olarak geçireceği haftada lider G.Saray, zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. F.Bahçe, Göztepe'yi ağırlayacak, Trabzon ise İstanbul'da geçen yılın şampiyonu, bu sene büyük hayal kırıklığı yaşatan takımı Başakşehir'e konuk olacak.

ÜMİT YÖNEY