Beşiktaş Salih’i istiyor

DIŞ transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün de alternatifini Almanya'da buldu. Kara Kartal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaşamamıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcunun, bu konuda menajeri aracılığıyla talip kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Beşiktaş yönetiminin de Dorukhan'ın ayrılmasının ardından bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki Salih Özcan'la doldurmayı planladığı öğrenildi.

SAKATLARDAN İYİ HABER

BEŞİKTAŞ'TA cuma günü oynanacak olan Denizlispor maçı öncesinde sakatlardan iyi haber geldi. Sakatlıklarını atlatan Oğuzhan ve Rıdvan dün takım antrenmanına katılırken, Rachid Ghezzal ise bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Oğuzhan ve Rıdvan'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde İstanbul'daki maçta forma giyebileceği, Ghezzal'ın ise riske edilmeyeceği bildirildi. Bu arada eşinin doğumu nedeniyle Portekiz'de olan Aboubakar'ın bu akşam İstanbul'a döneceği ve antrenmanlara da katılacağı öğrenildi.