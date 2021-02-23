  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Buta sesleri

'ta Buta sesleri

Siyah-beyazlılar, takımda kiralık olarak forma giyen Rosier’in Lizbon’a dönmesi ihtimaline karşılık Antwerp’ten Angololı oyuncuya talip oldu

Beşiktaş'ta Buta sesleri

23.2.2021

Süper Lig'de şampiyonluk planları yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaplayarak önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak alınan Valentin Rosier'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. Kartal yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Belçika ekibi Antwerp'ten Aurelio Buta'yı gündemine aldı.

YALÇIN OLUMLU

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş scout ekibinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de sezon başında listesinde bulunan Angolalı futbolcuyu Yalçın'a sunduğu öğrenildi. Buta, geçen sezonun aksine bu sezon daha zayıf bir performans göstermesine rağmen Sergen Yalçın da transfer için yeşil ışık yaktı. Yalçın ekibine haziranda kulübünden ayrılarak boşa çıkacak olan 24 yaşındaki sağ bekin izlenmeye devam edilmesi talimatını verdi. Portekiz ekibi Benfica'da yetişen Angola'lı futbolcu Portekiz Milli Takımı'nda U-16'dan U-20'ye kadar farklı yaş kategorilerinde 57 kez milli formayı giydi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Buta sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.