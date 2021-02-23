Beşiktaş'ta Buta sesleri

Süper Lig'de şampiyonluk planları yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni de hesaplayarak önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak alınan Valentin Rosier'in sezon sonunda kulübüne geri dönmesi ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. Kartal yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Belçika ekibi Antwerp'ten Aurelio Buta'yı gündemine aldı.

YALÇIN OLUMLU

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş scout ekibinin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de sezon başında listesinde bulunan Angolalı futbolcuyu Yalçın'a sunduğu öğrenildi. Buta, geçen sezonun aksine bu sezon daha zayıf bir performans göstermesine rağmen Sergen Yalçın da transfer için yeşil ışık yaktı. Yalçın ekibine haziranda kulübünden ayrılarak boşa çıkacak olan 24 yaşındaki sağ bekin izlenmeye devam edilmesi talimatını verdi. Portekiz ekibi Benfica'da yetişen Angola'lı futbolcu Portekiz Milli Takımı'nda U-16'dan U-20'ye kadar farklı yaş kategorilerinde 57 kez milli formayı giydi.