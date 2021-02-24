Kara Kartal’da De Souza’nın zirve inancı

SÜPER Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Denizlispor maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Souza, "Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Elimizde az ama öz seçenek var. Futbol saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir" diyerek iddialı konuştu. Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığını ifade eden tecrübeli orta saha, "Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim" dedi. Souza, şampiyonluk halinde ise kulübün vereceği primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşündüğünü ifade etti.