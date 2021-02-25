Beşiktaş’a Ghezzal müjdesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürürken takımda Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, antrenmanın ikinci bölümünde takımla çalışmalara başladı. Cezayirli futbolcunun Denizlispor maçı kadrosunda olması bekleniyor. Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun ve saha koşularına devam eden Montero antrenmana katılmazken, takım maçın hazırlıklarını, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek. Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 6 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı, salgın koşulları gereği çevrim içi olarak internet ortamında düzenlenecek.