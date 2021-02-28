Kara kartal yüksek uçtu

Süper Lig'de önceki gün Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirve inadını süren Beşiktaş, son haftalardaki istatistikleri ile göz kamaştırıyor. Siyah-beyazlılar, son üç maçında yenilgi yüzü görmezken tam 7 kez rakip fileleri sarstı, kalesini ise gole kapattı. Sırasıyla Konyaspor'u 1-0, G.Birliği'ni de deplasmanda 3-0'lık galibiyetle geçen Kara Kartal, son maçında da aynı tarifeyi uygulayıp grafiği ile göz kamaştırdı. Toplamda 56 kez gol atıp, 26 gol yiyerek artı 30'luk gol averajına sahip Beşiktaş, salı günü 19.00'da Malatya'ya konuk olduktan sonra uzun süre seyahat etmeyip fikstür avantajı ile yoluna devam edecek.

KOLAY FİKSTÜR

6 Mart'ta İstanbul'da Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla birlikte nisan ayının ikinci haftasına kadar İstanbul'da kalacak. Bu süreçte 5 lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde ter dökecek olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, altı karşılaşmayı da İstanbul'da oynayacak. İstanbul temsilcisi ligde İstanbul'da sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaş ave Alanyaspo

CENK TOSUN RİSKE EDİLMEYECEK

Denizlispor karşısında etkili bir futbol oynayan siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun, Malatya deplasmanında riske edilmeyecek. Sakatlığı geçmesine karşın Denizlispor maçında dinlendirilen Rachid Ghezzal ise hafta içinde sahadaki yerini alacak. Eldeki kadrodan maksimum verim almak için her oyuncusuna şans tanıyan Sergen Yalçın'ın, Yeni Malatya karşılaşmasına Ghezzal'la maça başlaması bekleniyor.