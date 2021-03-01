Dorukhan krizi

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün geleceği belir-sizliğini korurken dün de flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından gelen bil-gilere göre milli futbolcunun yeni durağı La Liga olabilir. İddialara göre sezon sonunda önceliğini bonservissiz yıl-dızlara veren Real Betis'in Dorukhan ile el sıkıştığı belirtildi. Carvalho'ya gele-cek iyi bir teklifin Betis yönetimi tarafından olumlu değerlendirileceği, yıldızın satılması halinde orta sahanın Dorukhan'a emanet edileceği dile getirildi. Dorukhan için Udinese ve Lazio'nun da beklemede olduğu bilinirken futbolcunun durumu bir-kaç gün içerisinde netleşecek.