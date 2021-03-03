Kartal üçlük attı

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek dörtte dört yaptı: 0-1. 23'te topu kapan Larin'in ceza sahası içine girip pasını Aboubakar'a çıkardı. Aboubakar, ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. 24'te defansın arkasına sarkan Mustafa'nın ceza sahası içine sol taraftan girip, çaprazdan vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 39. dakikada ceza sahası dışından Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

ATİBA HAYAT VERDİ

55'te Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Welinton kafayı vurdu ama top üstten auta gitti. 56'da ceza sahasında topu kontrol eden Larin'in vuruşu üstten dışarıya gitti. 59'da Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1. 61'de sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti. 87'de sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Issam Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta Utku gole izin vermedi. Maç 1-0 sona erdi.



BEŞİKTAŞ 4'TE 4 YAPTI

BEŞİKTAŞ Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sırasıyla Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 ve Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, Malatya'yı da yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Öte yandan Malatteknik direktör Sergen Yalçın'da kendi rekorunu geliştirdi. Daha önce eski takımı Malatya'nın başında deplasmanda 6 maçlık kaybetmeme serisi de yakalayan başarılı hoca Beşiktaş'ın başında müthiş seriyi 7 karşılaşmaya çıkardı.



YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda iki değişiklik yaparak takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı Denizlispor önünde görev verdiği Kevin N'Koudou ile Adem Ljajic'in yerlerine Necip Uysal ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi. Öte yandan siyah-beyazlılarda iki eksik vardı. Kartal'ın yıldız savunmacısı Montero sakatlığın atlatsa da henüz hazır olmadığı için, gelir gelmez kaldığı yerden gollerine devam eden Cenk tedavisi devam ettiği kadroya alınmadılar.