Kara Kartal hedefe uçuyor

SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hem kalesi hem de hücum hattı güven veren Kartal'da bazı futbolcuların yüksek formu dikkat çekiyor. Siyah beyazlıların iki forveti Aboubakar ve Larin 13'erden 26 gol atarken, 7 de asist yaptı.



GHEZZAL'DAN 10 ASİST GELDİ

AYNI şekilde hücumda oynayan Ghezzal'ın da 10 asist ve 1 golü bulunuyor. Bu üçlü dursa bile Vida, Atiba, Ljajic, Oğuzhan gibi oyuncular devreye girerek galibiyeti getirecek golleri atıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın 'ikisine de çok güveniyorum' diyerek başka kaleci aldırmadığı sezonda, Ersin ve Utku üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparken Malatya maçında tek golü atan Atiba, adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor. Atiba, 28'inci hafta itibariyle 4 gol 5 asistlik performansla oldukça iyi grafik yakaladı.