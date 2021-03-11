Beşiktaş’ta Sergen tamam

SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta yönetim, başarılı bir grafik çizen teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi, görev süresi 2022'de dolacağı için Sergen Yalçın'a 1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Göreve geldiğinde takımı çalıştıran Abdullah Avcı ile yapılan 3 yıllık sözleşmeden şikayetçi olan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktörlerle uzun süreli sözleşme yapma taraftarı olmadığı vurgulandı.

KARA KARTAL'DA GÖKHAN ŞOKU

Bu arada Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu. Pazartesi günü yapılan antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edildiği belirtildi. Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.