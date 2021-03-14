Kara Kartal açık ara lider

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 yenerek 6'da 6 yapan Beşiktaş, açık ara liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksi Beşiktaş, puanını 63'e çıkararak takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açarken ligin enlerine de imza atmış durumda. Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı olmayı başardı. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Kara Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.