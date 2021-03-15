Sıra geldi kupaya

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başararak ligde 6'da 6 yapan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kara Kartal, ligde yendiği Başakşehir'i bu kez yarın oynanacak kupa maçında da devirip bu kulvarda da yoluna devam etmek istiyor. Siyah-beyazlıların yarın Vodafone Park'ta oynayacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak. Lig, kupa ve Süper Kupa hedefinde ilerleyen Beşiktaş, sezonu üç kupayla taçlandırıp taraftarlarına bayram yaşatmak istiyor.