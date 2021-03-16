Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 90 dakikası 2-2 biten maçta rakibini uzatmada 3-2 mağlup ederek kupada finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren golleri Vincent Aboubakar, Domagoj Vida ve Cyle Larin kaydetti.GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Başakşehir, yarı final maçında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma nefesleri keserken, ev sahibi Beşiktaş 120 dakikalık mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 17'de Vincent Aboubakar ve 22'de Domagoj Vida'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede müthiş bir geri dönüşe imza atan Başakşehir, 60'ta Deniz Türüç ve 77'de Giuliano'nun attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatmaya giden maçın 102. dakikasında sahne alan Cyle Larin, Beşiktaş'a finali getiren golü kaydetti. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi, Antalyaspor-Alanyaspor ma.ının ardından belli olacak.GOL | Beşiktaş 3-2 Başakşehir
Beşiktaş - Başakşehir: 3-2 MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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