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Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE |

'nda heyecan devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir, ilk finalist olmak için karşı karşıya geliyor. 'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta hedef 2 kupayı da kazanarak sezonu tamamlamak. Ligde kötü gidişatını sürdüren son şampiyon Başakşehir'in son umudu ise sezonu kupa ile noktalayarak 'ne katılmak. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

16.03.2021, 20:42

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada takımlar ilk finalist olmak için mücadele ediyor.

CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar
Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

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