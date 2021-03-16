Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir, ilk finalist olmak için karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta hedef 2 kupayı da kazanarak sezonu tamamlamak. Ligde kötü gidişatını sürdüren son şampiyon Başakşehir'in son umudu ise sezonu kupa ile noktalayarak Avrupa Ligi'ne katılmak. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16.03.2021, 20:42