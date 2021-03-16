Beşiktaş - Başakşehir CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada takımlar ilk finalist olmak için mücadele ediyor.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar
Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
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