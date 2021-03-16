Kartal final aşkıyla

SÜPER Lig'in lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Siyah beyazlılar Başakşehir ile bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan iki müsabakayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Teknik teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda ufak çaplı revizyona gitmesi bekleniyor. Hafta sonunda sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisini de düşünen tecrübeli teknik adamın, klasik onbirinden 4-5 oyuncuyu dinlendireceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ KUPADA

BEŞİKTAŞ, 2010-2011 sezonundan sonra bir kez daha şampiyonluğu yaşamak istiyor. Siyah-beyazlılar daha önce kupada 15 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupadaki son şampiyonluğunu 2011 sezonunda yaşayan Siyah beyazlılar, son 10 yıldır da hem finali hem de kupayı göremedi.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK ÇOK

LİGDE sıkıntılı bir süreç yaşayan ve düşme hattına gerileyen son şampiyon Medipol Başakşehir'de birçok eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Caiçara, Bolingoli, Chadli, Duarte ve Tolga Ciğerci'nin bu maçta forma giyemeyeceği açıklandı.