Kara Kartal finale uçtu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında uzatmaya giden maçta Başakşehir'i yenerek finale kaldı: 3-2. 7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı. 17'de Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 22'de köşe atışında Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0.

CYLE LARİN BÖYLE İSTEDİ

49'da Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Demba Ba topu çok iyi kontrol edip, harika bir vuruş yaptı. Köşeye giden topa önce Utku parmaklarının ucuyla dokundu. Sonrasında da top direğe çarptı. 60'ta Visca'nın ortasında top kaleye yöneldi. Utku topu güçlükle çeldi. Seken topu önünde bulan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2. 77'de Deniz topu Giuliano'ya bıraktı. Oyuna yeni giren Giuliano topu ağlara gönderdi: 2-2. Normal süre 2-2 sona erdi. 102'de Ljajic'in pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Larin skoru ilan eden golü kaydetti ve karşılaşma 3-2 sona erdi.





KOCAMAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano, Rafael ve Crivelli'nin yerlerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı lig maçına göre 6 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Turuncu-lacivertli ekipte Beşiktaş ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Volkan Babacan, Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Giuliano, Rafael ve Crivelli'nin yerlerine Mert Günok, Edin Visca, Demba Ba, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Youssuf Ndayishimiye, ilk 11'de sahaya çıktı.





TOPU ÖZEL ARAÇ GETİRDİ

YARI finaldeki maçta kullanılan top, özel bir araçla orta sahaya kadar getirildi. Maç topu, TFF ve yayıncı kuruluş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları kapsamında iş birliği yapan Aras Kargo tarafından Vodafone Park'a ulaştırıldı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den topu teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.

YALÇIN'DAN REVİZYON

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Süper Lig'in 30. haftasında rakibiyle yaptığı karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Son lig maçında ilk 11'de sahaya Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin yedek soyundu. Yalçın bu oyuncuların yerine Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'ya forma verdi.