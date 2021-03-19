B planı Cenk Tosun

Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi planlarını yapmaya başladı. Yalçın'ın geçen hafta Başakşehir ile oynanan lig maçında olduğu gibi Aboubakar- Larin ikilisine 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenilirken başarılı çalıştırıcının ikinci yarıda Cenk kozunu sahaya sürmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen oyuncu dünkü idmanda yer alırken Yalçın'ın derbi atmosferlerini iyi bilen oyuncusunu muhakkak kullanmayı planladığı iddia edildi.

ATİBA ÇOK İDDİALI

BU arada Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ligde pazar günü oynayacakları Fenerbahçe derbisinde tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Fenerbahçe maçının önemli olduğunu ama kazanmanın yetmeyeceğini ve ligin sonuna kadar kazanmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Kanadalı oyuncu, "Fenerbahçe maçını kazanmak şampiyonluk anlamına gelmez. Çok büyük ve uzun süredir beklediğimiz bir maç. İdmanlarımıza devam ediyoruz, dinlendik. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın büyüklüğünü ve bize kazandıracaklarını biliyoruz. Hedefimiz 3 puan" dedi.