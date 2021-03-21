Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, Valencia, Thiam