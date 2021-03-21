  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak derbisi için nefesler tutuldu. Futbolseverler merakla beklenen derbi ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

21.03.2021, 12:12

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, Valencia, Thiam

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.