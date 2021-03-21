Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta kapışıyor

Süper Lig'in 31. haftasında nefesler tutuldu. 63 puanla lider Beşiktaş, bugün evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Son olarak Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.



İKİ TARAFTA DA NEFESLER TUTULDU

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3. basamağında bulunuyor. Son 6 maçını kazanan Beşiktaş, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. İki takım tarihlerinde 353. kez karşı karşıya gelecek.



GÖKHAN TÖRE YOK CENK TOSUN VAR

BEŞİKTAŞ'TA adalesinde gerilme olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Töre'nin forma giyemeyeceği belirtildi. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giymekte güçlük çeken Cenk Tosun'un sakatlığı sona erdi. Milli futbolcunun kadroda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi. İlk devredeki Fenerbahçe maçına bir çok eksikle çıkan ve stoperde Necip-Montero ikilisini oynatmak zorunda kalan Sergen Yalçın, bu kez bir futbolcu haricinde tam kadro olmanın rahatlığını yaşıyor.



FENERBAHÇE'DE 2 SAKAT 1 BELİRSİZ

FENERBAHÇE'DE Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak. Ligin 29. haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.



KARTAL İÇ SAHADA GEÇİT VERMİYOR

28 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 63 puan toplayan lider Beşiktaş, ligin istatistiklerinin bir çoğunda üstün durumunda. Bu sezon iç sahada 14 maçta 3 kez puan kaybeden siyah beyazlılar, 11 maçtan galip ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 4. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0, 22. haftada da Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Vodafone Park'ta oynadığı diğer 11 maçın tamamını kazanan Beşiktaş iç sahada 34 puan toplarken 32 gol atıp 8 gol yedi.



KANARYA DIŞARIDA RAHAT KAZANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor. Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. F.Bahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi. Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.