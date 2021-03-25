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Beşiktaş’tan büyük atak

Siyah-beyazlı yönetim, Porto’dan kiraladığı ve 1 yıllık anlaşma sağladığı Aboubakar’ın sözleşmesini uzatacak.

Beşiktaş’tan büyük atak

25.3.2021

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen lider Beşiktaş'ta yönetim, Porto'dan transfer ettiği ve 1 yıllık anlaşma sağladığı Aboubakar'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Kamerunlu yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile görüşen yönetim, 3 yıllık yeni anlaşma teklifinde bulundu. Yönetici Emre Kocadağ'ın Zahavi'ye "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" dediği belirtildi.

MENAJERİ 2 MİLYON EURO İSTEDİ
Aboubakar'ın tüm kariyeri boyunca Beşiktaş'tan başka bir yerde başarılı olamadığını Zahavi'ye anlatan yönetici Kocadağ, "Bir oyuncunun kariyeriyle oynanmasını istemiyoruz. Yıllık 2 milyon Euro ücret isteniyor. Ancak hem biz hem de Aboubakar'ın zor durumda kalmasına göz yumamayız" dedi. Emre Kocadağ'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir kaç gün içinde görüşme yapacağı da öğrenildi.

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