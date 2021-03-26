Beşiktaş saldırıyor

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan lider Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği Yunan temsilcisi PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba ile Braga'da kiralık oynayan bonservisi Sporting'te bulunan Andraz Sporar'ı almak için harekete geçti.

LEO JABA KADRO DIŞI KALDI

Yunan ekibi PAOK 3.5 milyon Euro'ya Rus ekibi Akhmat Grozny'den aldığı sözleşmesine de 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yı kadro dışı bıraktı. Braga'da kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Andraz Sporar'ın ise sezon sonunda Sporting'le sözleşmesi sona eriyor. Yönetimin 27 yaşındaki Sloven forvet Andraz Sporar ile önümüzdeki hafta içinde bir görüşme yapacağı açıklandı.



GOLCÜ ABOUBAKAR'A WEST HAM KANCASI

İNGİLTERE Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek golcü Aboubakar'ı bir kez daha gündemine aldı. Sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak İstanbul temsilcisine gelen Aboubakar, Süper Lig'de oynadığı 25 maçta attığı 15 gol attı. Beşiktaş yönetimi ise Kamerunlu golcüye önceki gün 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.