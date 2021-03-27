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’tan atağı

Defansa takviye yapmaya hazırlanan ekibinde yönetim, Flamengolu oyuncuyu istiyor.

Beşiktaş’tan Pereira atağı

27.3.2021

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen lider Beşiktaş, yeni sezon öncesi defansa takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisi Ocak ayında da istediği ancak umduğunu bulamadığı Flamengo'nun 1.89'luk stoperi Leo Pereira için bir kez daha nabız yokladı. 2021 yılında takımında forma şansı bulamayan 25 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Brezilya basınında yer alan haberde sezon sonunda takımdan ayrılacak listesinin başında ise Leo Pereira gösterildi. 2021 yılı başında 5 milyon Euro değeri bulunan futbolcu uzun süre forma giyememesinin ardından değeri 3.5 milyon Euro'ya kadar düştü.

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