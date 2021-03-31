Besiktas’ın gözü Finli stoperde

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş, yeni sezon öncesi de aradığı uzun boylu stoperi Finlandiya'da buldu. Siyahbeyazlı yönetim, Helsinki'de forma giyen Daniel O'Shaughnessy'i almak için düğmeye bastı. Sergen Yalçın'ın 1.90'lık boyuyla dikkat çeken yıldız savunma oyuncusu için scout ekibinden detaylı rapor istedi. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyen 26 yaşındaki oyuncu, fileleri de 2 kez havalandırdı.

YÖNETİM ÖN GÖRÜŞME YAPACAK

Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu. İstanbul ekbinin yönetiminin önümüzdeki hafta içinde yıldız savunmacı O'Shaughnessy ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.