Kara Kartal 3 puan istiyor

Süper Lig'in lideri Beşiktaş bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği bu kritik karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda kritik mücadele öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor.

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Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı Ghezzal da oynamayacak. Beşiktaş ile Kasımpaşa 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyahbeyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi. Siyahbeyazlılar, deplasmandaki son 5 deplasman maçının birini kazanabildi. 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.