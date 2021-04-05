Kartal’a Paşa freni

Süper Lig'de lider Beşiktaş, milli ara dönüşünde deplasmanda Kasımpaşa'ya yenildi ve zirve yolunda yara aldı: 1-0. 10. dakikada Luckassen'in pasında Thelin'in topla buluştu. Thelin'in ara pasında Hajradinovic ceza yayı üzerinde topa sahip oldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı. 19'da Necip'in hatalı pasında topu kapan Varga, meşin yuvarlağı Aytaç'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. 27'de Varga'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 29'da Varga'nın hatalı pasında topla buluşan Larin, ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 38'de sol taraftan Varga'nın yaptığı ortada arka direkte Koomson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı. 44'te ceza sahası içi sağ tarafında Ljajic'in ortaya çevirmek istediği top savunmaya çarparak yükseklik kazandı. Kale önünde havalanan topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

THELİN PENALTIYI KAÇIRDI

54'te Thelein yerde kalınca hakem VAR kararıyla beyaz noktayı gösterdi. 55'te topun başına geçen Thelin'in vuruşunu kaleci Ersin çıkardı. 62'de

Gökhan serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, baraja da çarpan top az farkla üstten auta çıktı. 67'de rakip yarı alanın ortalarında topu alan Atiba, içeri sokuldu ve önünü açıp yay üzerinden şutunu çekti, top üstten auta çıktı. 79'da Haddadi'nin kendi sahasında kaptığı top sonrası gönderdiği uzun pasa orta alandan Thelin boş durumda hareketlendi ancak Ersin kendi sahasının ortalarına kadar çıkarak topu uzaklaştırdı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.



KARTAL'DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş, milli maç arası sırasında yeni tip korona virüs vakalarının yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuların olmasıyla Kasımpaşa karşılaşmasına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Bernard Mensah ve yine milli maçta sakatlanan Ajdin Hasic'in dışında koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan siyah-beyazlı oyuncular Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de karantina süreci nedeniyle kadroda yer alamayan isimler arasında bulundu. Ghezzal ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.



YALÇIN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

SÜPER Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fenerbahçe maçına göre iki farklı isimle sahada yer aldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı. Başarılı hoca, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile sarı kart cezalısı Ghezzal'ın yerlerine Georges-Kevin N'Koudou ve Necip Uysal ilk 11'de forma giydi.



N'KOUDOU 4 MAÇ SONRA

SİYAH-BEYAZLI ekibin Fransız oyuncusu N'Koudou, 4 maç sonra ligde ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 yendiği maçta ilk 11'de şans bulan N'Koudou; Yeni malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.



GÖKHAN KADRODA

BEŞİKTAŞ'TA sakatlığı geçen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alamamıştı. Gökhan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı.