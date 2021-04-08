Beşiktaş çok mutlu

Son iki maçta 1 puan alan Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u yenerek kendine geldi: 3-0. 1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü. 11'de Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0. 17'de rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü. 23'te sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşu direkten döndü.



İKİNCİ YARIDA FARKA GİTTİLER

53'te Bareiro topu kale sahasına çıkarttı. Babacar, bomboş durumda vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti. 54'te sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti. 58'de Atiba'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, çok şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0. 85'te ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan N'Koudou dar açıdan vuruşunu yaptı ve topu kaleci Marafona'nın yanından ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşma 3-0 sona erdi.



CENK İLK 11'DEYDİ

Siyah-beyazlı ekipte bu sabah gerçekleştirilen yeni tip korona virüs test sonucu negatif çıkan Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında ilk 11'de görev yaptı. Yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıktığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve bu nedenle Kasımpaşa maçında kadroda yer alamayan Cenk, 3 yılı aşkın bir süre sonra Vodafone Park'ta forma giydi. Vodafone Park'taki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor karşısında oynayan Cenk, daha sonra İngiltere'nin Everton takımına transfer olmuştu. Cenk, Beşiktaş'a kiralık olarak dönmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de gö- görev almış, ligde Gençlerbirliği ile dış sahada oynanan rev karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu, hastalık ve sakatlık- sakatlıktan dolayı 9 maçta kadroda yer tan alamamıştı.



YALÇIN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

TEKNİK direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncuların çokluğunda sağ bekte görev verdiği ama yaptığı hatayla Kasımpaşa'nın golüne neden olan Necip Uysal'ı Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu. Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan Rachid Ghezzal, 33. hafta mücadelesinde takımdaki yerini aldı. Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında görev alan Valentin Rosier, Aytemiz Alanyaspor karşısında sağ bekte oynadı. Ghezzal ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.