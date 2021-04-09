  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Kara Kartal kendine geldi

Kara Kartal kendine geldi

Kara Kartal kendine geldi

9.4.2021

Alanyaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, hem iki haftalık suskunluğuna son verdi hem de ligde 4 maç sonra kalesini gole kapatarak kendine geldi. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamış ve 4 maçta kalesinde 5 gol görmüştü.

KAPTAN ATİBA ALKIŞLANIYOR
Kara Kartal'ın Alanya maçıyla birlikte güveni yerine gelirken siyahbeyazlılar gözünü sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maça çevirdi. Bu arada Atiba Hutchinson performansıyla alkışlanıyor. Bu sezon 8. asistine imza atarak en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba, kaydettiği dört golle, 12 gole direkt katkı sağladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.