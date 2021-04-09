Kara Kartal kendine geldi

Alanyaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, hem iki haftalık suskunluğuna son verdi hem de ligde 4 maç sonra kalesini gole kapatarak kendine geldi. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamış ve 4 maçta kalesinde 5 gol görmüştü.

KAPTAN ATİBA ALKIŞLANIYOR

Kara Kartal'ın Alanya maçıyla birlikte güveni yerine gelirken siyahbeyazlılar gözünü sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maça çevirdi. Bu arada Atiba Hutchinson performansıyla alkışlanıyor. Bu sezon 8. asistine imza atarak en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba, kaydettiği dört golle, 12 gole direkt katkı sağladı.