Aboubakar sürprizi

Sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yer alamayan Vincent Aboubakar, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Aboubakar'ın Erzurumspor ile oynanacak maçının kadrosunda yer alamayacağı ancak A.Gücü maçında sahada olacağı ifade ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'de Cenk Tosun ile çıkacağı ve Larin'e şans tanıyacağı öğrenildi.