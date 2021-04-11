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Haberler Beşiktaş Erzurumspor - Beşiktaş I CANLI ANLATIM

'in 34. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Beşiktaş, Erzurum deplasmanında alacağı 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve ile olan puan farkını açmak istiyor. yönetimindeki ise evinde mutlak 3 puan peşinde.

Erzurumspor - Beşiktaş I CANLI ANLATIM

11.04.2021, 19:05

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Erzurumspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek ve Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak istiyor. BB Erzurumspor ise evinde puan veya puanlar alıp kümede kalmak için avantaj sağlamanın peşinde. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk

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