Erzurumspor - Beşiktaş I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Erzurumspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar, alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek ve Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak istiyor. BB Erzurumspor ise evinde puan veya puanlar alıp kümede kalmak için avantaj sağlamanın peşinde. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah, Cenk Ahmet, Aatif, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk
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