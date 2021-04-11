Kara Kartal Dadaş’a konuk

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 34. haftada bugün Erzurumspor'a konuk olacak. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports HD 1'den yayınlanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Alanyaspor ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef De Souza forma giyemeyecek. Josef'in yanı sıra sakatlığı sebebiyle son iki maçı kaçıran Aboubakar'ın da oynama ihtimali bulunmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı Josef De Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Kara Kartal'da Rosier, Necip, Larin ve Atiba sarı kart sınırında bulunuyor.