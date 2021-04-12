Beşiktaş doludizgin

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda düşme hattındaki BB Erzurumspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 2-4. 10'da Atiba, ceza sahasına girerek müsait pozisyondaki Larin'i gördü. Kanadalı golcü net bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1. 16'da sağdan kazanılan korner atışında Emrah Başsan ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Schwechlen kafa vuruşunu yaparak skora eşitliği getirdi: 1-1. 26'da Ghezzal'la verkaç yaparak topu alan Oğuzhan, Szumski'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi: 1-2. 39'da Ghezzal'ın uzaklaştırmak istediği top Emrah'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Ersin'in elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.

GÖKHAN SKORU BELİRLEDİ

56'da Ricardo Gomes sağ çaprazdan içeri sokuldu, topu soluna çekip yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı. 66'da Ghezzal ortaya doğru kat etti ve rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstı: 2-3. 69'da Emrah'ın köşe vuruşunda arka tarafa açılan topu Cenk Ahmet ortaya çevirdi. Boumal'in kafa vuruşunda kaleci Ersin'i geçen topu Rosier çizgiden çıkardı. 86'da N'Koudou'dan topu alan Gökhan Töre sol çaprazdan içeri girdi ve iki kişinin arasından yaptığı vuruşla karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-4



YALÇIN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Akdeniz ekibine karşı oynanan maçta sarı kart gören Josef de Souza'nın cezalı duruma düşmesinden dolayı Dorukhan Toköz'e ilk 11'de yer verdi. Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Cenk Tosun ile sahaya çıktı.



KARTAL'DA CENK ŞOKU

Maçın 73. dakikasında sağ dizinden sakatlanan Cenk Tosun oyuna devam edemedi ve sedyeyle çıkarıldı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi. Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü. Cenk Tosun'un detaylı kontrolleri İstanbul'da yapılacak. Ancak yıldız ismin sezonu kapattığı iddia ediliyor.



OĞUZHAN'DAN 3 AY SONRA GOL

BEŞİKTAŞ'IN yıldız orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, ligde 3 ay sonra golle tanıştı. Bu sezon yedisi ilk 11 olmak üzere 18 mücadeleye çıkan Oğuzhan, şu ana kadar 2 gol 1 asistlik performans göstermişti. Yıldız isim, en son 6 Ocak 2021'de 6-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında gol atmıştı. Oğuzhan gol sayısını üçe çıkardı.