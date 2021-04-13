Beşiktaş ışıl ışıl

SÜPER Lig'de son maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek 70 puana ulaşan Beşiktaş, performansıyla göz kamaştırıyor. Siyahbeyazlılar; 70 golle ligin en çok gol atan takımı olurken, ligin en az berabere kalan ve en az mağlup olan takımı konumunda. Beşiktaş'ın bu istatistiklere ulaşmasında tüm takımın katkısı olsa da ileri uçta oynayan 4 futbolcunun müthiş performansı lige damga vuruyor. Kartal'ın hücum hattında yer alan Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Atiba dörtlüsü toplam 37 gol atarken, takımın kaydettiği 70 golün 31'ine de asistleriyle hayat verdi. Vincent Aboubakar 15 gol, 5 asist, Cyle Larin 15 gol, 4 asist, Rachid Ghezzal 3 gol, 14 asist ve Atiba Hutchinson 4 gol, 8 asist ile dikkat çekti. Beşiktaş camiası şimdi 40. haftadaki G.Saray derbisine şampiyon çıkıp çıkmayacağı veya o karşılaşmanın şampiyonluğu getirecek karşılaşma olup olmayacağını tartışıyor. Beşiktaş'ın 40. haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Seyrantepe'ye en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor.