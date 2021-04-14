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Beşiktaş’ta Larin rüzgarı

Kanadalı yıldız, 37 maçta 19 gol atarken, ağları bir kez daha havalandırması halinde kariyer rekoru kıracak

Beşiktaş’ta Larin rüzgarı

14.4.2021

Beşiktaş'ın Erzurumspor galibiyetinde açılış golünün sahibi Kanadalı Cyle Larin, bir gol daha atması halinde kendi kariyer rekorunu egale edecek. 37 resmi maçta 19 gole ulaşan Larin, Avrupa'da en golcü oyuncular arasına da girdi. Erzurumspor karşısında 3 maçlık sessizliğini bozan Larin, 15'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda ve biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 19 gole ulaşırken, 2015'te ise 20 kez fileleri havalandırmıştı. Larin'in bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini de çekti. Yıldız golcüye Alman, Fransa ve İngiliz ekiplerinden teklifler gelirken siyah-beyazlı yönetimin Kanadalı forvet için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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