Kara Kartal’ın keyfi kaçtı

SÜPER Lig lideri Beşiktaş, 35. haftada Ankaragücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı. Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftalara doğru gidilirken, Kara Kartal son beş maçta 3. kez puan kaybetti. 24 ve 30. haftalar arasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak iyi bir seri yakalayan ve zirvede farkı açan siyah-beyazlılar, sonraki 5 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Önce 31. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. 33 ve 34. haftalarda peş peşe Alanyaspor 3-0 ve Erzurumspor'u 4-2 yenen İstanbul temsilcisi son olarak Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 3 HAFTA YOK

Bu arada siyah-beyazlıların, MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Özyakup'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.