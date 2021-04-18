  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Kara Kartal’ın keyfi kaçtı

Kara Kartal’ın keyfi kaçtı

’in lideri oynadığı son 5 karşılaşmada 7 puan kaybetti

Kara Kartal’ın keyfi kaçtı

18.4.2021

SÜPER Lig lideri Beşiktaş, 35. haftada Ankaragücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı. Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftalara doğru gidilirken, Kara Kartal son beş maçta 3. kez puan kaybetti. 24 ve 30. haftalar arasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak iyi bir seri yakalayan ve zirvede farkı açan siyah-beyazlılar, sonraki 5 maçta sadece 2 kez galip gelebildi. Önce 31. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. 33 ve 34. haftalarda peş peşe Alanyaspor 3-0 ve Erzurumspor'u 4-2 yenen İstanbul temsilcisi son olarak Ankaragücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 3 HAFTA YOK
Bu arada siyah-beyazlıların, MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Özyakup'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’ın keyfi kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.