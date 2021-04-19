Beşiktaş’ta sıkıntı var

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 10 numara sıkıntısına çözüm arıyor. Tecrübeli teknik adam, ideal on birinde tam 9 futbolcudan hiçbir şekilde vazgeçmezken, sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ı değişmeli oynatıyor. Ancak Sergen Yalçın'ın futbol deyimiyle bir türlü 'adamını' bulamadığı mevki ise 10 numara pozisyonu oldu. Siyah-beyazlı takımda bu bölgede 3 futbolcu olmasına rağmen, Sergen Yalçın, istediği verimi tam olarak alamadı. 10 numarada sezona Kayserispor'dan kiralanan Mensah ile başlayan Sergen Yalçın, 35 haftalık periyotta Ljajic, Oğuzhan ve Mensah arasında değişen tercihlerde bulunurken, zaman zaman Dorukhan Toköz ve 38 yaşındaki Kanadalı Atiba'yı bile bu bölgede denedi. Sergen Yalçın buna rağmen umduğunu bulumadı.



SAVUNMADA DA SANCI YAŞANIYOR

Beşiktaş savunmada da sıkıntı yaşıyor. Son 5 maçta sadece 2 galibiyette kalan Kara Kartal son 7 maçta 9 gol yedi. İstanbul ekibi kaleyi bir türlü kapatamadı.