Beşiktaş çok sert virajda

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, bugün şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçta çıkacak. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçeceği haftada 2 puanla önde bulunan siyah-beyazlılar deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Son beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Aboubakar'da kadroda olacak.



TARİHLER DEGİSTİ

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç planlamasının yapılma şeklini eleştirmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında yönetim, federasyona başvurada bulunmuştu. TFF, yaptığı inceleme sonrasında Beşiktaş'ın itirazını kabul etti. Cuma günü oynanması planlanan Kayserispor maçı, cumartesi gününe, 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Rizespor maçı da 28 Nisan Çarşamba'ya kaydırıldı.