Çebi: Herkes haddini bilsin

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarını yineleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş kocaman bir takımdır. Aboubakarlı veya Aboubakarsız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Aboubakar çok kıymetli, hakkı var. Aboubakar ile igili Beşiktaş'ın opsiyonu var, Beşiktaş isterse oynar. Futbolcularımız üstündeki algılardan kaçınmalarını rica ediyorum kişilerin. Tepkimiz çok sert olabilir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar. Herkes hadddini bilsin" şeklinde ydrumda bulundu.