İkram sezonu

Süper Lig'de zirveye yarışan takımların istikrarsız gidişatı şampiyonluk yarışını hayli ilginç bir hale getirirken, bitime 6 hafta kala kimin mutlu sona ulaşacağı hala belirsizliğini koruyor. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş son 6 haftanın 4'ünde puan kaybı yaşarken puan farkını bir türlü açmayı başaramadı. Kartal bu süreçten 9 puan çıkartırken 9 puanı ise kaybederek koltuğu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu kayıplara rağmen takipçileri zirve ikramını geri çevirdi.

KADIKÖY'DE SORUN YAŞADI

Lig ikincisi F.Bahçe Emre Belözoğlu'nun göreve gelişi ile birlikte iddiasını sürdürse de 28 ve 31. haftalar arasında sadece 1 galibiyet çıkartarak zirvenin hep gerisinde kaldı. Bir zamanlar Kadıköy'de rakip tanımayan Kanarya'nın bu sezon sahasındaki kötü grafiği liderlik hesaplarının bozulmasına yetti. Sarı-lacivertlilerin evinde 6 maçı kaybederken iki maçta beraberlik alması zirveye çıkıp arayı açmasında etkili oldu.

5 HAFTADA SADECE 1 GALİBİYET

G.Saray rakiplerinin puan kaybettiği süreçte ikramı geri çeviren takımlar arasında yer aldı. Aslan, son 5 haftadan 1 galibiyet çıkartırken özellikle evindeki kayıpları ile şok üstüne şok yaşadı. Sahasındaki 4 maçın üçünü beraberlikle kapatan Cim-Bom diğer maçta da yenildi. Eğer G.Saray son iç saha maçını kazansaydı Beşiktaş'ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor olacaktı.



TRABZON'UN TARİHİ SERİSİ!

Geçen sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor bu sezon aldığı beraberliklerle lige damgasını vurdu. Süper Lig'de son beş karşılaşmasından da birer puanla ayrılan bordo-mavililer, Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonundan buyana üst üste en fazla beraberlik aldığı dönemlerden birini yaşıyor. Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmaları ile son 5 lig maçından birer puanla ayrılan bordo-mavililer, üst üste beş beraberliği en son 2017-18 sezonunda almıştı. Trabzonspor ligde 9'u galibiyet, 1'i beraberlik olmak üzere çıkış yakaladığı 10 maçlık puan serisinin ardından oynadığı son 10 maçın yalnızca ikisini kazanabildi.